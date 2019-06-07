В центре шведского Линчепинга прогремел взрыв

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел сегодня утром в центре города Линчепинга на юге Швеции. Повреждены несколько зданий, сообщает
Что именно послужило причиной взрыва, пока неизвестно. Местная полиция информирует, что в результате у нескольких зданий выбиты окна, разрушены балконы и повреждена крыша. Несколько кварталов вокруг района происшествия были оцеплены, однако планов по эвакуации жителей не поступало.
Пресс-секретарь Университетской больницы Линчепинга сказала, что после инцидента несколько человек были доставлены в больницу, точное количество пока не называется. При этом
Полиция проводит расследование.-0-
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