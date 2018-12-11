В центре Страсбурга произошла стрельба

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и три ранены 11 декабря в результате стрельбы в центре Страсбурга. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу.О причинах инцидента ничего не сообщается.

ТАСС со ссылкой на газету Le Progres сообщает о двух пострадавших. По информации газеты, выстрелы прозвучали примерно в 20 часов по местному времени на улице Гранд-Аркад неподалеку от рождественской ярмарки. Сейчас в центре города вокруг площади Гутенберг оцеплены все улицы в радиусе 200 м.-0-