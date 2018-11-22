В центре Владивостока в стену врезался автобус с 17 детьми

22 ноября, Владивосток /БЕЛТА - ТАСС/. Спасатели эвакуировали 17 детей и 15 взрослых, которые оказались заблокированными в автобусе в центре Владивостока из-за ДТП. Машина врезалась в подпорную стену, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Приморского края.
Автобус занесло, и он уперся правым боком в сооружение из бетонных блоков, которое защищает дорогу от обвалов скального грунта с холма, вдоль которого идет проезд. Таким образом, двери автобуса оказались заблокированы стеной.
"Покинуть автобус самостоятельно пассажиры не могли из-за блокированных дверей", - говорится в сообщении. Также отмечается, что спасатели и пожарные эвакуировали заблокированных с помощью приставленной лестницы, предварительно выдавив в автобусе лобовое стекло. После этого все пассажиры были доставлены к пункту назначения.
В ведомстве ТАСС уточнили, что дети ехали в филармонию. Сотрудники полиции организовали объезд и оцепление опасного участка.-0-
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