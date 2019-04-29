В церкви Буркина-Фасо нападавшие убили шесть человек

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее шести человек погибли и двое были похищены при нападении на протестантскую церковь в африканской стране Буркина-Фасо. Об этом сообщает ТСН 29 апреля.
Нападение произошло в городе Сигаджи на севере страны.
Вооруженные мотоциклисты появились и открыли огонь, когда люди расходились после службы. Среди погибших – местный пастор, двое его сыновей, и несколько прихожан.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3528 BYN
|2.346 BYN
|2.353 BYN
|USD
|2.1089 BYN
|2.105 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2594 BYN
|3.253 BYN
|3.263 BYN