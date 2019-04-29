В церкви Буркина-Фасо нападавшие убили шесть человек

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее шести человек погибли и двое были похищены при нападении на протестантскую церковь в африканской стране Буркина-Фасо. Об этом сообщает ТСН 29 апреля.

Нападение произошло в городе Сигаджи на севере страны.

Вооруженные мотоциклисты появились и открыли огонь, когда люди расходились после службы. Среди погибших – местный пастор, двое его сыновей, и несколько прихожан.-0-