В Цюрихе мужчина убил двух заложниц и покончил с собой

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 60-летний мужчина в Цюрихе (Швейцария) сегодня утром захватил и удерживал в квартире двух заложниц, затем убил их и покончил с собой. Об этом сообщает Reuters .

По информации местной полиции, захватчик в течение трех часов удерживал жертв в квартире на юго-западе Цюриха. Он угрожал прибывшим на место офицерам расстрелять заложниц, если правоохранители не уйдут. После продолжительных переговоров с полицейскими злоумышленник пообещал сдаться, однако 10 минут спустя в квартире раздались выстрелы. Ворвавшиеся в дом офицеры обнаружили трех тяжело раненных людей. Чуть позже они скончались на месте преступления.

Национальность жертв пока не сообщается, известно лишь, что это женщины в возрасте 34 и 38 лет. Мотивы захватчика также пока неизвестны.

Преступления с применением оружия являются относительно редким явлением в Швейцарии. В этом месяце на референдуме швейцарцы высказались за ужесточение контроля над хранением и оборотом оружия.-0-