В Цюрихе сотрудницу зоопарка насмерть травмировал тигр

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудница зоопарка в Цюрихе 4 июля получила смертельные травмы от нападения на нее амурского тигра. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.

По информации агентства, зверь напал на 55-летнюю работницу зоопарка в вольере. Прибывшим спасателям удалось отвлечь внимание хищника и забрать пострадавшую из вольера, но спасти ее не удалось.

В зоопарке Цюриха содержатся два амурских тигра - самка пяти лет и самец, четырех с половиной лет. По информации агентства, нападение совершила тигрица.-0-