В Туле задержан подросток, готовивший вооруженное нападение на учебное заведение

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение подростка на учебное заведение, он задержан. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение", - отметили в спецслужбе. У подростка изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях.
В ФСБ сообщили, что следственным управлением УМВД России по Туле возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 (незаконное приобретение и хранение оружия) УК РФ. "По факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного", - рассказали в ФСБ.-0-