В Тунисе началась вакцинация "Спутником V"

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общенациональная вакцинация от коронавируса стартовала сегодня в Тунисе, используется российская вакцина "Спутник V", сообщают РИА Новости.

"Кампания по вакцинации началась с уколов вакцины "Спутник V" группе медиков, непосредственно контактирующих с больными коронавирусом", - говорится в пресс-релизе Минздрава Туниса.

В первую очередь вакцинация коснется медиков, которых будут прививать в соответствии с установленным ранее приоритетом.

По данным Минздрава, в Тунисе зафиксировано более 240 тыс. случаев коронавируса, скончались 8329 человек.-0-