В Тунисе продолжаются массовые столкновения

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и не менее 15 получили ранения в ходе продолжившихся 13 декабря массовых столкновений в Тунисе на границе провинций Меденин и Кебили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Тунизи Нумерик".

Несмотря на привлечение местными властями армейских подразделений и усиление численности сотрудников правоохранительных органов, в регионе вспыхнули новые столкновения между жителями соседних регионов Дуз (провинция Кебили) и Бени Кхедеш (провинция Меденин). Представители обоих регионов уже продолжительное время в судебном порядке оспаривают административную принадлежность туристического района Аин Схуна, расположенного на границе двух провинций и славящегося своими бассейнами с термальными источниками.

Силовым структурам, присутствующим в районе массовых беспорядков, не удается полностью развести противоборствующие стороны, из-за чего продолжают вспыхивать новые столкновения в разных местах спорного района.-0-