В Тунисе сформировали новое правительство

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый кабинет министров сформирован в Тунисе. Соответствующий указ подписал президент Каис Саид, сообщает ТАСС.

Согласно сведениям телеканала Al Arabiya, члены кабмина во главе с премьером Наджлой Буден Ромдан приняли присягу перед главой государства. Как передает телеканал, Усман Джеранди сохранил за собой должность министра иностранных дел Туниса.

В июле президент Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьера Хишама Машиши. Эти решения были приняты главой государства после того, как в ряде крупных городов состоялись манифестации, участники которых требовали роспуска парламента, смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике. Партия "Ан-Нахда", чей лидер Рашид Ганнуши является председателем Ассамблеи народных представителей (парламента) Туниса, назвала решения президента неконституционными.

29 сентября, как информировали местные СМИ, Саид поручил Наджле Буден Ромдан сформировать новый кабмин. Она стала первой женщиной в истории Туниса, возглавившей правительство.-0-