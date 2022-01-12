В Тунисе вводят комендантский час из-за ситуации с COVID-19

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Туниса вводят комендантский час, чтобы усилить противодействие распространению COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Nessma.

В соответствии с постановлением правительства, начиная с 13 января населению будет запрещено выходить на улицу с 22.00 до 5.00. В эти часы также будет приостановлена любая деятельность в стране, работа коммерческих и государственных предприятий.

Тунисские власти также приняли решение отменить или отсрочить массовые мероприятия и усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности на границе. Наряду с этим правительство призвало всех граждан воздержаться от поездок в другие страны и соблюдать принятые Минздравом профилактические меры.

По информации телеканала, комендантский час вводится на две недели с возможностью продления в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее Минздрав Туниса заявил, что в стране наблюдается значительный рост заболеваемости. По его данным, число заразившихся за последние сутки выросло на 4 865, а ежедневный прирост положительных тестов составил более 24%.

В стране с населением 12 млн человек с начала пандемии зафиксировано 749 832 случая COVID-19, 700 004 пациента уже выздоровели, 25 707 человек умерли от последствий заражения. Полностью вакцинировались более 6 млн жителей.-0-