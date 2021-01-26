В Тунисе за неделю массовых беспорядков задержали более 1,2 тыс. человек

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Туниса за прошедшую неделю задержала более 1,2 тыс. участников массовых беспорядков, проходивших в разных регионах страны, сообщает радиостанция Shems FM.
Вице-президент Тунисской лиги по защите прав человека Бассем Трифи подтвердил, что число задержанных во время массовых беспорядков достигло 1,2 тыс. человек, из которых 30% несовершеннолетние.
Массовые беспорядки в Тунисе начались вечером 16 января. Участники строили баррикады, жгли автомобильные покрышки, скандировали лозунги против власти, называя свои действия революцией голодных. В некоторых провинциях Туниса беспорядки продолжались в течение всей прошедшей недели. Для защиты объектов государственной и частной собственности и борьбы с массовыми беспорядками 17 января власти страны ввели в несколько провинций подразделения армии.-0-