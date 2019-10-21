В Турине горит входящее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО здание

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре итальянского Турина горит архитектурный комплекс Cavallerizza Reale, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera .

Сообщение о возгорании на крыше Cavallerizza Reale поступило в пожарную службу сегодня около 7.30 по местному времени. Сейчас на месте инцидента работают пять пожарных расчетов. Есть опасность распространения огня на соседние здания. О пострадавших не сообщается.

Cavallerizza Reale - комплекс, построенный для административных целей в XVII веке, когда Турин был столицей Савойского герцогства, сообщает ТАСС. Он считается одним из образцов архитектуры барокко и в 1997 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими королевскими дворцами Савойской династии в Турине и его окрестностях. В 2014 году в этом комплексе уже был пожар.-0-