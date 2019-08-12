12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Туркменистане проходит первый Каспийский экономический форум, сообщает информационное агентство "Медиа-Туркмен" .

В первой половине дня состоялась международная конференция на тему "Каспийское море: выгоды развития международного экономического сотрудничества". В пленарном заседании приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, председатель правительства России Дмитрий Медведев, премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, а также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава правительства Болгарии Бойко Борисов.

На форуме обсуждались вопросы создания условий для крупных проектов, инвестиционной привлекательности в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономики, представляющих взаимный интерес для прикаспийских государств.

Выступая на форуме, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обозначил транспортную сферу как одно из ключевых направлений сотрудничества на Каспии, подчеркнув, что "каспийские государства должны наладить хорошую систему транспортного сообщения между собой, построить современную портовую инфраструктуру, обеспечить эффективную логистику". В связи с этим Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул идею создания Каспийского регионального логистического центра для координации деятельности по формированию и функционированию транспортно-транзитных коридоров Азия-Европа.

На полях форума состоялось подписание 57 международных документов, которые касаются взаимодействия в таких областях, как информационные технологии, инвестиционное сотрудничество, торговля, экономика и финансы, дипломатия, транспорт, электроэнергетика, легкая промышленность, сельское и водное хозяйства, спорт.

В международном порту города Туркменбаши проходит Каспийская выставка инновационных технологий, где более 50 иностранных компаний презентуют свои бренды. Лучшие образцы белорусского машиностроения представляют ведущие предприятия - МАЗ и МТЗ.

В выставке также участвуют фирмы из Турции, Франции, Японии, Германии, Узбекистана, Нидерландов, ОАЭ, Китая, Финляндии и других стран. Экспозиция будет доступна два дня. За это время организаторы ожидают более 5 тыс. посетителей.-0-