В Туркменистане вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для совершеннолетних

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Туркменистане для лиц старше 18 лет. Об этом сообщают РИА Новости.

"Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации", - говорится в сообщении информационного центра Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

От прививок освобождаются лица, имеющие аллергическую реакцию на какой-нибудь из компонентов вакцины, беременные и женщины в период лактации, люди младше 18 лет, а также лица с высокой температурой, наличием острых и хронических заболеваний в период обострения.

Также отмечается, что в стране создан необходимый запас профилактических вакцин против COVID-19 и продолжается работа по охвату населения профилактическими прививками против инфекции.

До этого в Туркменистане на протяжении нескольких месяцев шла вакцинация от коронавируса лиц из групп риска и пожилых людей по желанию. По неофициальным сведениям, людей прививают российской ("Спутник V" ) и китайскими вакцинами.

Согласно сообщениям официальных властей, в Туркменистане случаи заболевания коронавирусом нового типа не зарегистрированы. При этом в стране были введены масочный режим и ряд ограничений в торговле, сервисе и на транспорте. Часть ограничений в настоящее время снята.-0-