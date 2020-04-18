18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции 107-летняя женщина поборола коронавирус. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что женщину с клиническими симптомами (сильным кашлем и температурой) 7 апреля привезли в Стамбульскую научно-исследовательскую клинику. Тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Однако уже через неделю пациентку выписали из больницы. Медперсонал был приятно удивлен тому, как быстро она смогла побороть опасный недуг. По мнению медиков, женщине помогла сильная иммунная система.

В настоящее время она находится на 14-дневном карантине у себя дома. За ней ухаживают члены ее большой семьи.-0-