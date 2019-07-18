В Турции 15 человек погибли в результате ДТП с автобусом

18 июля, Ван /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. По меньшей мере 15 человек погибли и более 20 получили ранения в результате ДТП с автобусом на востоке Турции.

Водитель автобуса, перевозившего мигрантов, не справился с управлением и съехал в кювет.

Пострадавшие доставлены в местную больницу. Среди погибших были женщины и дети. Национальность мигрантов выясняется.-0-