В Турции 31 декабря вступил в силу комендантский час до утра 4 января 2021 года

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комендантский час, который продлится до утра 4 января, 31 декабря вступил в силу в Турции. Решение о введении ограничений на передвижение жителей республики было принято по итогам заседания кабинета министров, его огласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 декабря, сообщает ТАСС.

По словам турецкого лидера, в стране "будет действовать непрерывный комендантский час с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января" в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Представитель Министерства культуры и туризма Турции сообщил ТАСС, что введенный правительством комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов.

30 декабря Министерство внутренних дел Турции выпустило циркуляр о введении дополнительных ограничений, которые будут касаться и иностранных туристов. Согласно документу, с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января будет запрещено выходить на центральные туристические улицы и площади всех турецких городов и провинций. В Стамбуле запрещено выходить на пешеходную улицу Истикляль и площадь Султанахмет. В Анкаре - на площадь Кызылай, в Измире - на площадь Гюндогду.

МВД Турции запретило с 31 декабря по 4 января проводить любые массовые мероприятия в гостиницах на территории всей страны. Руководство гостиниц не сможет с 22:00 в дни ограничений осуществлять музыкальные трансляции через аудиосистемы отелей. Ведомство предписало не допускать столпотворений в гостиницах, в том числе в зонах для приема пищи. Для этого администрации придется скорректировать время работы гостиничных ресторанов и баров.-0-