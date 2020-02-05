В Турции 5 человек погибли при сходе лавины

5 февраля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В результате схода лавины на востоке Турции погибли пять человек, сообщают местные власти.

"Семь человек были спасены во время поиска. К сожалению, еще пять человек были найдены мертвыми под снегом", - сказал губернатор провинции.

Трагедия произошла вечером 4 февраля на автодороге Ван-Бахчесарай. Лавина сошла на ехавший пассажирский микроавтобус.

По предварительной информации, еще 2 человека могут оставаться под снегом, поэтому поисково-спасательная операция продолжается.-0-