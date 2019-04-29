В Турции автобус с футболистами попал в ДТП, погиб чешский полузащитник Йосеф Шурал

29 апреля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В Турции в ДТП с микроавтобусом, перевозившим футболистов турецкого клуба "Аланияспор", погиб чешский полузащитник команды Йосеф Шурал. Об этом сообщили на официальной странице футбольного клуба в "Твиттере".
Инцидент произошел по дороге из Кайсери в Аланью, откуда футболисты возвращались с выездного матча против команды "Кайсериспор". В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе 29-летний Йосеф Шурал. Его доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.-0-
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