В Турции автобус с футболистами попал в ДТП, погиб чешский полузащитник Йосеф Шурал

29 апреля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В Турции в ДТП с микроавтобусом, перевозившим футболистов турецкого клуба "Аланияспор", погиб чешский полузащитник команды Йосеф Шурал. Об этом сообщили на официальной странице футбольного клуба в "Твиттере".

Инцидент произошел по дороге из Кайсери в Аланью, откуда футболисты возвращались с выездного матча против команды "Кайсериспор". В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе 29-летний Йосеф Шурал. Его доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.-0-