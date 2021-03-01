В Турции автомобиль скатился в пропасть - пострадали пять человек

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1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе турецкого города Аланья автомобиль скатился в пропасть, пострадали пять человек. ДТП произошло 26 февраля, сообщает телеканал TRT Haber.
Водитель транспортного средства потерял управление на гравийной дороге в сельской местности в районе Гюмюшкавак, автомобиль скатился в пропасть глубиной 50 м.
К месту происшествия экстренно прибыли спасатели и жандармерия. Водитель и четверо пассажиров были госпитализированы. По информации телеканала, среди них - две гражданки Украины.-0-