В Турции более 750 сел отрезаны от мира сильными снегопадами

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции из-за сильных снегопадов 754 населенных пункта оказались отрезанными от остального мира. Об этом сообщает турецкий телеканал Trthaber.
Заблокированными оказались небольшие деревни и хутора. В провинции Муш 363 населенных пункта остались без транспортного сообщения. Снегом замело около 4,5 тыс. км дорог на востоке Турции. Толщина снежного покрова - около 30 см.
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды.-0-
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