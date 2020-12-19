В Турции из-за пожара в больнице погибли 8 человек

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек стали жертвами пожара, вызванного поломкой кислородного аппарата в больнице в городе Газиантеп на юге Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Анадолу.

Пожар произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя. Еще 14 пациентов больницы, лечившихся от COVID-19, были переведены в другие медицинские учреждения.

На месте работают пожарные, полиция расследует происшествие.-0-