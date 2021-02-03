В Турции ливни и снег вызвали наводнения - есть погибшие

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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за обильных дождей и снега на западе Турции реки вышли из берегов и затопили поля, жилые дома и предприятия. В результате наводнения в Измире погибли два человека, еще нескольких ищут спасатели, сообщает CNN Türk.
По сообщениям синоптиков, осадков выпало в полтора раза больше месячной нормы. В результате затопленными оказались улицы, дома и предприятия, на дорогах застряло огромное количество автомобилей. Губернатор Измира Явуз Селим Кешгер заявил, что произошедшее наводнение можно назвать крупнейшим с 1995 года.-0-