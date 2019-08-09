В Турции на границе с Сирией прогремели взрывы на складе боеприпасов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На складе боеприпасов в турецком городе Рейханлы провинции Хатай на границе с Сирией произошла серия взрывов, об этом сообщает телеканал NTV .

Погибших и раненых нет. Жители близлежащих домов эвакуированы, а дороги, ведущие к месту взрывов, перекрыты.

На месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Причины взрывов выясняются. -0-