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В Турции на границе с Сирией прогремели взрывы на складе боеприпасов

В мире 09.08.2019 | 08:08
Фото NTV
Фото NTV

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На складе боеприпасов в турецком городе Рейханлы провинции Хатай на границе с Сирией произошла серия взрывов, об этом сообщает телеканал NTV.

Погибших и раненых нет. Жители близлежащих домов эвакуированы, а дороги, ведущие к месту взрывов, перекрыты.

На месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Причины взрывов выясняются. -0-

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Теги
взрывы, Турция
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