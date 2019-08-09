В Турции на границе с Сирией прогремели взрывы на складе боеприпасов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На складе боеприпасов в турецком городе Рейханлы провинции Хатай на границе с Сирией произошла серия взрывов, об этом сообщает телеканал
Погибших и раненых нет. Жители близлежащих домов эвакуированы, а дороги, ведущие к месту взрывов, перекрыты.
На месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.
Причины взрывов выясняются. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.293 BYN
|2.282 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0444 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1378 BYN
|3.125 BYN
|3.14 BYN