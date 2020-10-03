В Турции начали испытания вакцин отечественного производства от коронавируса на людях

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 3 октября проинформировал президента республики Тайипа Эрдогана о начале тестирования на людях трех вакцин от коронавируса собственного производства. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам Коджи, фаза испытаний на людях одной из вакцин может завершиться уже в ближайшие 7-10 дней. В ответ на это президент Турции выразил надежду, что "вскоре начнется производство собственной вакцины и применение ее на людях".

В середине сентября Коджа не исключал, что в Турции может начаться третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, но теперь турецкие официальные лица об этом ничего не сообщали.-0-