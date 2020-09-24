В Турции нашли руины текстильной фабрики, построенной около 4 тыс. лет назад

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В западной части Турции на кургане Бейчесултан археологи обнаружили руины текстильной фабрики. Элементы ткацкого станка и инструменты для создания тканей имеют возраст 3700-4000 лет, сообщает Daily Sabah.

Исследователи предполагают, что Бейчесултан был построен в 5000 году до нашей эры. Раскопки в одном из крупнейших поселений в Западной Анатолии ведутся уже 12 лет. За это время археологи смогли собрать немало ценной информации об истории текстильного производства в данном регионе.-0-