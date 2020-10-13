В Турции от отравления контрафактным алкоголем умерли более 40 человек

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции в результате отравления контрафактным алкоголем скончались 44 человека, более 30 проходят лечение в больницах, сообщает турецкая телерадиокомпания TRT.

Случаи отравления зафиксированы с 9 октября в Измире, Кырыккале, Мерсине, Мугле, Айдыне, Стамбуле, Трабзоне и Карабюке.

Полиция уже задержала 18 человек по подозрению в изготовлении и распространении контрафактного алкоголя. Во время полицейского рейда изъяты тонны поддельных напитков и метилового спирта.-0-