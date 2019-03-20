В Турции открыли самый большой в Европе парк развлечений

20 марта, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В Анкаре открыли самый большой в Европе парк развлечений. В церемонии открытия принимал участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Парк носит два названия - Wonderland Eurasia и Ankapark. Он простирается на площади 1,3 млн кв.м, здесь высажено более 2 млн различных видов растений и деревьев. По парку пролегает железная дорога. На территории размещено 1 тыс. 217 аттракционов. В парке можно увидеть второй в мире по величине фонтан, высота воды в котором может достигать 120 м. В Ankapark используется система возобновляемой энергии.

Ожидается, что ежегодно парк будут посещать 5 млн человек .-0-