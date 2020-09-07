В Турции отмечается самый большой с 15 мая рост числа заражений коронавирусом

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Турции сообщило 7 сентября о 1 703 новых случаях заражения коронавирусом, передает ТАСС.

Это самый высокий суточный показатель для республики с 15 мая, когда было зафиксировано 1 708 случаев инфицирования.

"За последние 24 часа сделано 103 925 тестов, выявлено 1 703 случая [заражения коронавирусом]. Умерли 57 человек. Теперь общее число умерших составляет 6 730, а инфицированных - 281 509", - цитирует ТАСС ежедневную сводку Минздрава.-0-