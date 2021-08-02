В Турции перевернулся автобус с российскими туристами - есть погибшие

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе курортного города Манавгат в провинции Анталья в Турции произошло ДТП с автобусом, перевозившем российских туристов, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

По информации пресс-службы Минздрава РФ, трое россиян погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в реанимации.

Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации.-0-