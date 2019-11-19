В Турции планируют ввести налог на проживание в отелях

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великое национальное собрание Турции рассматривает введение налога на проживание в отелях, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet .

Ожидается, что плата составит 2% от стоимости проживания. Изменения в законодательство могут вступить в силу в апреле 2020 года.

Отмечается, что представители сферы туризма и некоторые турецкие политики высказывают опасения насчет новшеств. Высказываются мнения, что налог должен действовать только в отношении иностранных туристов и не касаться граждан Турции.

Инициатором закона выступила возглавляемая президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР). Новый налог будет оплачиваться непосредственно постояльцами отелей и других сдаваемых в аренду помещений.-0-