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01 июля 2021, 00:59

В Турции полностью отменяют комендантский час, введенный в ноябре в связи с пандемией

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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комендантский час в Турции, который был введен еще в ноябре 2020 года в рамках борьбы с коронавирусом, полностью отменяется с четверга. Такую информацию сообщает ТАСС.

Сначала данный режим вводился частично лишь в выходные дни, поскольку такая практика, по заверениям турецких властей, помогала стабилизировать ситуацию в республике и взять под контроль распространение коронавируса. Однако затем правительству пришлось на протяжении нескольких месяцев запретить жителям страны выходить на улицу в ночное время в будние дни и полностью в выходные дни.

В июне власти начали вводить послабления, в рамках которых комендантский час действовал с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье. Именно подобные жесткие меры, как утверждают в Анкаре, позволили за восемь месяцев в значительной степени снизить ежесуточный прирост числа инфицированных коронавирусом до 5-6 тыс. При этом еще в апреле наблюдался пиковый скачок (более 60 тыс. новых пациентов каждый день).

Кроме того, согласно заявлению президента Турции Тайипа Эрдогана, с 1 июля в республике к обычным часам работы возвращаются все государственные учреждения, также снимаются возрастные ограничения на пользование общественным транспортом.

В Турции по-прежнему необходимо везде носить защитные маски (кроме дома), также необходимо получать QR-коды для посещения мест массового скопления людей, в том числе торговых центров, кафе, мест общепита, госучреждений.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 5,420 млн, умерли 49 687 человек, выздоровели 5,287 млн пациентов.

Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения от коронавируса с помощью российской вакцины "Спутник V", китайской CoronaVac производства Sinovac Biotech, а также вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

По данным Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени в республике привились от коронавируса более 49 млн человек, из них первый компонент вакцины получили почти 34 млн.-0-

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