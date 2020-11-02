В Турции после землетрясения спасли из-под завалов трехлетнего ребенка

2 ноября, Анкара /БЕЛТА - Анадолу/. Турецкие спасатели вытащили трехлетнюю Элиф Перинчек из-под завалов после землетрясения, произошедшего в Эгейском море.

По данным агентства Анадолу, поисково-спасательные работы ведутся уже более 65 часов. Трехлетняя девочка, найденная в районе Байракли на западе провинции Измир, стала 106-м человеком, которого спасли из-под завалов. Ее доставили в больницу.

Ранее спасателям удалось обнаружить братьев и маму Элиф Перинчек, они госпитализированы.

Мощное землетрясение произошло 30 октября в море в 19 км к северо-западу от греческого острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 79 человек, более 1 тыс. пострадали.-0-