В Турции потерпел крушение пожарный самолет

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарный самолет Бе-200 потерпел сегодня крушение на юго-востоке Турции. Об этом проинформировал телеканал NTV со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства, сообщает ТАСС.Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находились семь человек, из которых пятеро - иностранцы. Их судьба в настоящий момент неизвестна.Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у России для борьбы с лесными пожарами. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.-0-