В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает информагентство "Анадолу" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По данным AFAD, землетрясение произошло около 20.55 по местному времени в провинции Элязыг, в районе города Сивридже. Эпицентр залегал на глубине 6,75 км. Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки ощущались на всей территории Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии. За первым землетрясением последовало второе - магнитудой 4,6. По данным центра, в обоих случаях очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.-0-