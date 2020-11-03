В Турции ребенка спасли из-под завалов спустя 91 час после землетрясения

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие спасатели вытащили ребенка из-под завалов спустя 91 час после землетрясения. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Из-под обломков разрушенного дома 3 ноября была спасена четырехлетняя девочка. Ее отвезли в ближайшую больницу. Малышка стала 107-м человеком, спасенным из-под завалов после землетрясения, произошедшего 30 октября в провинции Измир на западе Турции. В спасательных работах задействованы почти 8 тыс. специалистов, 25 собак и свыше 1 тыс. единиц оборудования.

Согласно последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате стихийного бедствия в Измире погибли 102 человека, более 960 получили ранения.

Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано 30 октября в море в 19 км к северо-западу от греческого острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению сотен домов в Измире, разрушения есть и в греческом Неон-Карловаси.-0-