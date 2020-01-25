В Турции спасатели вытащили из-под завалов 39 человек после землетрясения

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 25 января 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:19 Топливо на АЗС в Беларуси с 26 января дорожает на 1 копейку Экономика
17:00 Поселки Видзы и Оболь в Витебской области в этом году благоустроят Регионы
16:53 В Нью-Дели обрушилось здание учебного центра: госпитализированы 13 человек В мире
16:51 ФОТОФАКТ: Выставка-ярмарка "Свадебный салон-2020" проходит в Минске Регионы
16:12 Белорусские биатлонисты заняли 9-е место в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке Спорт
15:30 Офорты и литографии Гойи и Пикассо представят в Минске Афиша
15:22 ФОТОФАКТ: Турнир "Кубок северной столицы" проходит в Витебске Спорт
15:05 В Турции спасатели вытащили из-под завалов 39 человек после землетрясения В мире
14:56 Экология как образ жизни Общество
14:16 Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с последствиями землетрясения в Турции Президент
13:50 ФОТОРЕПОРТАЖ: Финальный областной кастинг на "Мисс Беларусь - 2020" прошел в Гомеле Регионы
13:45 Сборная Беларуси вышла в полуфинал ЧЕ по индор-хоккею в Минске Спорт
13:37 Довольны ли семьи жизнью, как воспитывают детей - итоги обследования МИКС представят в Минске Общество
13:12 ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов Спорт
13:02 Инспекторы ГАИ обнаружили в багажнике джипа тушу косули Происшествия
12:28 По меньшей мере 30 домов обрушились после землетрясения на востоке Турции В мире
12:24 Исландцы заняли 7-е место на юношеском футбольном турнире в Минске Спорт
12:07 Хакатон социальных проектов собрал в Гомеле более 50 участников Регионы
11:31 Самую красивую девушку Минской области выбрали в Борисове Регионы
11:02 Облачно с прояснениями и до +5°С ожидается в Беларуси 26 января Общество
10:58 В Чаусском районе при пожаре погиб пенсионер Происшествия
10:26 Скелет в чемодане, детская игровая и новые сервисы: каким был 2019-й для Национального аэропорта Регионы
09:52 В Глубокском районе на пожаре погибла женщина Происшествия
09:47 Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20 В мире
09:44 В Гомеле пройдет финальный областной кастинг на "Мисс Беларусь - 2020" Регионы
09:39 Число заболевших пневмонией нового типа в Китае увеличилось до 1330 В мире
09:26 Гандболисты Хорватии и Испании стали финалистами чемпионата Европы Спорт
09:16 Минское "Динамо" проведет домашний матч чемпионата КХЛ против череповецкой "Северстали" Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы сегодня проведут прямые телефонные линии Регионы
09:00 Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения Президент
Все новости
Все новости
В мире
25 января 2020, 15:05

В Турции спасатели вытащили из-под завалов 39 человек после землетрясения

Фото Агентство Анадолу
Фото Агентство Анадолу

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие спасатели вытащили из-под завалов не менее 39 человек после землетрясения на востоке страны, сообщает ТАСС.

По информации, на данный момент из разрушенных зданий удалось спасти 39 человек. Работы еще продолжаются. По обновленным данным, число погибших в результате землетрясения достигло 22 человек, ранения получили по меньшей мере 1015. В результате удара стихии обрушено 30 домов.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано 24 января в 20.55 по местному времени в восточной провинции Элязыг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.-0-

По меньшей мере 30 домов обрушились после землетрясения на востоке ТурцииПо меньшей мере 30 домов обрушились после землетрясения на востоке Турции
Как сообщается, не менее пяти домов обрушились в провинции Элязыг, еще 25 - в уезде Доганьол в провинции Малатья. Власти просят граждан не входить в здания, которые могут обвалиться, поскольку афтершоки до сих пор продолжаются.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
землетрясение смерть стихийное бедствие Турция
Новости рубрики В мире
Фото Agence France-Presse В Нью-Дели обрушилось здание учебного центра: госпитализированы 13 человек
Фото EPA - EFE По меньшей мере 30 домов обрушились после землетрясения на востоке Турции
Фото Associated Press Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20
Фото СИНЬХУА-БелТА Число заболевших пневмонией нового типа в Китае увеличилось до 1330
Фото Trend  Три человека стали жертвами оползня в Бразилии
Фото Report В результате землетрясения в Турции погибли 14 человек
Главное
Александр Лукашенко "Это не блеф" - Лукашенко рассказал о видах на альтернативные поставки нефти
Лукашенко требует надежно защищать интересы Беларуси в работе с зарубежными партнерами
В Беларуси готовы предупредить завоз любых инфекций - специалист
Хакатон социальных проектов собрал в Гомеле более 50 участников
Топ-новости
Лукашенко: не хочу быть последним президентом Беларуси
Прогноз до 2040 года - Шумилин о перспективах развития науки и международном сотрудничестве
Экология как образ жизни
Госдепартамент США анонсировал визит Помпео в Беларусь
Довольны ли семьи жизнью, как воспитывают детей - итоги обследования МИКС представят в Минске
ФОТОФАКТ: Турнир "Кубок северной столицы" проходит в Витебске
Скелет в чемодане, детская игровая и новые сервисы: каким был 2019-й для Национального аэропорта
Самую красивую девушку Минской области выбрали в Борисове
РЕПОРТАЖ: Как в Могилеве создают муравьиные фермы
ФОТОФАКТ: Выставка-ярмарка "Свадебный салон-2020" проходит в Минске
Беларусь и Великобритания настроены плодотворно развивать сотрудничество по всем направлениям
Нацбанк планирует в 2020 году установить формулу для расчета ежемесячных платежей по кредитам
Мозырский НПЗ не планирует остановку производства
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля
Команда "МАЗ-СПОРТавто" 28 января встретится с журналистами в пресс-центре БЕЛТА
Афиша выходного дня
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.