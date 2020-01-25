В Турции спасатели вытащили из-под завалов 39 человек после землетрясения

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие спасатели вытащили из-под завалов не менее 39 человек после землетрясения на востоке страны, сообщает ТАСС.

По информации, на данный момент из разрушенных зданий удалось спасти 39 человек. Работы еще продолжаются. По обновленным данным, число погибших в результате землетрясения достигло 22 человек, ранения получили по меньшей мере 1015. В результате удара стихии обрушено 30 домов.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано 24 января в 20.55 по местному времени в восточной провинции Элязыг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.-0-

По меньшей мере 30 домов обрушились после землетрясения на востоке Турции Как сообщается, не менее пяти домов обрушились в провинции Элязыг, еще 25 - в уезде Доганьол в провинции Малатья. Власти просят граждан не входить в здания, которые могут обвалиться, поскольку афтершоки до сих пор продолжаются.