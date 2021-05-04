В Турции ужесточат ограничительные меры из-за COVID-19

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Турции приняли решение с 7 мая ужесточить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте МВД Турции.

Согласно постановлению, в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции в магазинах страны резко сократится ассортимент товаров. Будет разрешено продавать товары только первой необходимости, в том числе продукты питания, корм для животных, косметику (за исключением парфюмерии), бытовую химию. Перестанут продавать электронные товары, игрушки, канцелярские товары, одежду и аксессуары, домашний текстиль, садовый инвентарь, посуду и др. Сохранится запрет на продажу алкогольной продукции.

Также сообщается, что магазины будут работать с 10.00 до 17.00, при этом будут закрыты по воскресеньям.

Данные меры приняты с целью не допустить скопления людей в магазинах в связи с действующим локдауном.

С 29 апреля до 17 мая в Турции действует полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, закрыты. Междугородные поездки осуществляются по специальному разрешению, общественный транспорт работает с загруженностью в 50%. Отменены занятия в детсадах и школах. Отели прекратили оформлять брони и ввели жесткий карантин. Условия комендантского часа в вечернее и ночное время сохраняются.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Турции - 4 900 121. Число летальных исходов составило 41 191.-0-