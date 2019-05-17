В Турции в ДТП погибли пять нелегальных мигрантов и 37 пострадали

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами, в результате минимум 5 человек погибли, 37 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.
ДТП произошло в провинции Ван на востоке Турции. Грузовик, перевозивший нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге. На месте происшествия работали 11 автомобилей скорой помощи, чтобы госпитализировать всех пострадавших.
Причины ДТП выясняются.-0-
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