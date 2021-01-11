В Турции вакцинация от коронавируса начнется в конце недели

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация от нового коронавируса в Турции начнется в конце текущей недели. Об этом во время телевизионного обращения к нации заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

"В нашу страну начались поставки китайской вакцины. Мы также следим за развитием событий, связанных с российской и британской вакцинами. В Турции вакцинация начнется в четверг или пятницу", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, власти республики будут постепенно отменять введенные ранее ограничения, когда статистика по числу заразившихся коронавирусом снизится до определенных показателей. Сейчас в Турции действуют ограничения на выход на улицу по будням с 21.00 до 5.00, а также по выходным дням. Кроме того, в стране ограничивается число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров.

Впервые коронавирус был выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 2,336 млн, умер 22 981 человек, выздоровели 2,208 млн пациентов.-0-