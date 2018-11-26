В Турции вертолет упал на крышу дома

26 ноября, Стамбул /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В стамбульском районе Санджактепе разбился военный вертолет, 4 человека погибли, один военнослужащий пострадал.
Вертолет упал на крышу четырехэтажного дома на улице Фыртына в квартале Топчулар. На место происшествия прибыли полиция, пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Раненый военнослужащий госпитализирован. -0-
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