В Турции вертолет упал на крышу дома

26 ноября, Стамбул /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В стамбульском районе Санджактепе разбился военный вертолет, 4 человека погибли, один военнослужащий пострадал.

Вертолет упал на крышу четырехэтажного дома на улице Фыртына в квартале Топчулар. На место происшествия прибыли полиция, пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Раненый военнослужащий госпитализирован. -0-