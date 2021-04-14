В Турции впервые суточный прирост заразившихся коронавирусом превысил 60 тыс.

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Турции вновь зафиксировало рекордный за все время пандемии суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом нового типа, который составил более 62 тыс. человек, сообщает ТАСС.

"За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев заражения коронавирусом. Умерли 279 человек. Теперь общее число умерших составляет 34 734, а инфицированных - более 4 млн", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава.

Как отметили в ведомстве, выздоровели 3,48 млн человек.

Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован днем ранее. Тогда в стране выявили 59 187 инфицированных.-0-