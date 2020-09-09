В Турции введен всеобщий масочный режим

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции из-за увеличения случаев заболевания коронавирусной инфекцией введен всеобщий масочный режим. Соответствующий циркуляр о мерах по борьбе с COVID-19 размещен на сайте министерства внутренних дел страны.

Документ об усилении карантинных мер направили губернаторам каждой из 81 провинции страны. В нем указывается, что граждане обязаны носить маски во всех без исключения общественных местах: на проспектах, улицах, в парках, садах, зонах для пикников, на пляжах, в транспорте и т.д. Норма не распространяется только на территории жилых домов.

В циркуляре отмечается также, что в целях соблюдения правил социального дистанцирования гражданам запретили стоя ездить в маршрутках, а количество стоячих мест в общественном транспорте - автобусах, метро, трамваях - ограничили.

Среди новых ограничений - запрет на включение музыки и проведение музыкальных выступлений во всех заведениях общественного питания и отелях после полуночи.

По данным на 9 сентября, в Турции зарегистрировано 283 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 6 782 человека, выздоровели 253 245 пациентов, на лечении находятся 23 243 человека.-0-