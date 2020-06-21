В Турции ввели штрафы за нарушение масочного режима

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции вводится крупный денежный штраф за нарушение масочного режима в рамках мер по противодействию новой коронавирусной инфекции, сообщает агентство Anadolu.

Начиная с понедельника 22 июня каждый, кто нарушит требование по ношению маски, будет выплачивать штраф в размере 900 лир (более $130). Соответствующее предписание в администрации губернаторов 81 провинции страны направлено МВД Турции. До 22 июня всех, кто не соблюдал режим ношения масок, лишь предупреждали.

В 48 провинциях масочный режим носит жесткий характер и распространяется на все сферы общественной жизни, тогда как в 33 провинциях маски обязательны лишь в местах общественного пользования, в том числе в торговых центрах, на рынках, в ресторанах, кафе и парикмахерских.-0-