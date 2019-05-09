В Турции выпал снег

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-западе Турции выпал снег, уровень снежного покрова достиг 6 см. Об этом сообщает CNN Turk .

Туристические объекты на горе Улудаг, которая зимой является известным лыжным курортом, уже закрыты – сезон закрыт. Но выпавший в мае снег привлек туристов.

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