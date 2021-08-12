В Турции взяли под контроль все лесные пожары на территории страны

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарным в Турции удалось взять под контроль все лесные пожары на территории республики. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, информирует ТАСС."Все лесные пожары в нашей стране взяты под контроль, продолжаются работы по охлаждению", - написал Бекир Пакдемирли на своей странице в Twitter.По его словам, все 299 очагов возгорания лесных массивов взяты под контроль.Сильные лесные пожары начались в республике 29 июля. Они охватили некоторые районы на побережье, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла. Был эвакуирован персонал и постояльцы двух отелей, а также жители нескольких сотен жилых домов в прибрежной зоне. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, погибли восемь человек, более 850 пострадали.-0-