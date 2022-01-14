В Турции за год было введено более 138 млн доз вакцин от COVID-19

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции в рамках общенациональной программы по вакцинации, начавшейся ровно год назад, было введено более 138 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом сегодня сообщило Министерство здравоохранения, передает агентство Синьхуа.

Согласно последним данным министерства, доля граждан в возрасте от 18 лет, вакцинированных двумя дозами, достигла 83,86%, доля тех, кто вакцинирован одной дозой, составила 92,16%.

Кроме того, данные также демонстрируют, что число граждан, получивших бустерную дозу, сейчас составляет 22,8 млн человек. Общая численность населения Турции - 83 млн человек.

Кампания по вакцинации китайской вакциной Sinovac началась в Турции 14 января 2021 года. В приоритетном порядке прививку могли сделать работники здравоохранения и пожилые. Впоследствии в программу вакцинации была включена вакцина Pfizer-BioNTech, а в декабре 2021 года было начато использование вакцины от COVID-19, разработанной в самой Турции - Turcovac.

При этом за последние две недели доминирующим штаммом COVID-19 в стране стал омикрон. Суточный прирост заболеваемости достиг показателя в 75 тыс. новых случаев.

В условиях стремительного распространения вируса многие невакцинированные граждане массово направились в медицинские центры, чтобы сделать прививку. Из-за этого темпы вакцинации существенно возросли.

"За прошедший год широкомасштабная вакцинация значительно приблизила нас к нормальной жизни. Я призываю тех, кто еще не сделал прививку, сделать ее с теми же устремлениями, с которыми мы начали первый день вакцинации в прошлом году", - написал в Twitter по случаю годовщины начала вакцинации в стране министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.-0-