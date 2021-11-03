В Турции за оскорбления президента Эрдогана в соцсетях возбуждены уголовные дела

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление безопасности Турции выявило 30 пользователей Twitter, которые распространяли оскорбляющие президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана публикации. Против этих лиц начато уголовное делопроизводство, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Предметом разбирательства является используемый этими пользователями хештег со словом "умер" применительно к Эрдогану. Власти сочли такие публикации подпадающими под действие уголовного кодекса и направленными на оскорбление, подрыв доверия к президенту, дезинформацию и манипуляции.

Собранные следователями документы и улики направлены в судебные органы. В случае признания этих людей виновными им грозит тюремное заключение.

Президент и его адвокаты внимательно мониторят соцсети и публичные высказывания, касающиеся главы государства. Чаще всего инициируются разбирательства против оппозиционных политиков из-за их чрезмерной критики Эрдогана или безосновательных и оскорбительных, по мнению президента, утверждений о его деятельности. Но нередки и подобные нынешнему процессы, когда власти пытаются пресечь дезинформирующие публикации в соцсетях.-0-