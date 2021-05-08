В Турции за сутки впервые с марта зафиксировали менее 20 тыс. случаев COVID-19

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Турции зафиксировало в субботу чуть более 18 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в стране. Эта цифра впервые с 17 марта, когда было зарегистрировано 18 912 новых случаев, опустилась ниже отметки в 20 тыс. человек. Такую информацию сообщает ТАСС.

За последние 24 часа сделано 228 873 теста, выявлено 18 052 случая заражения коронавирусом. Умер 281 человек. Теперь общее число умерших составляет 42 746, а инфицированных - 5,016 млн.

Днем ранее ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом составил 20 107 человек.

Резкий рост числа заболеваемости коронавирусом в Турции начался в марте, он достиг своего пика 16 апреля, когда показатель достиг отметки в 63 082 новых случаев.

Власти Турции ввели по всей стране полный локдаун с 29 апреля до 17 мая в связи с резким скачком распространения коронавируса. В республике были закрыты все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Междугородные поездки осуществляются по обязательному разрешению, общественный транспорт работает с 50-процентной загруженностью.-0-